شكرا لقرائتكم خبر عن السقوط أمام المصري يدق ناقوس الخطر فى الأهلي قبل صدام الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الكرة بالنادي الأهلي شبح استمرار تراجع الأداء وسوء النتائج لو لم ينجح في الخروج سريعاً من "كبوة" الأداء المُهتز خلال الفترة الأخيرة والذي تجسّد بوضوح في الخسارة الأخيرة من المصري في الدوري.

نتائج الأهلي الأخيرة محلياً وأفريقياً كانت سيئة فالمتابع لمسيرة المارد الأحمر يجد أنه خسر من صن داونز الجنوب أفريقي ذهاباً وإياباً في دور المجموعات لدوري الأبطال.

كما فاز الأهلي بصعوبة بالغة على الهلال السوداني بهدف نظيف ليصعد لدور الثمانية في الجولة الأخيرة وبشكل مُقلق للغاية .

وفاز الأهلي على الاتحاد السكندري بهدف "يتيم" في الدوري قبل أن يخسر من المصري بهدف نظيف وسط أداء سيئ للغاية للمارد الأحمر أختفى خلاله معظم نجوم الفريق.

العروض الأخيرة للأهلي تدق ناقوس الخطر للفريق قبل مواجهة الرجاء المغربي يومي 16 و22 أبريل الجاري في ذهاب وإياب ، ويحتاج الأهلي لعلاج الأخطاء التى ظهرت في أداؤه المباريات الماضية .