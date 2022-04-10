شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى بطولة أفريقيا للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق كرة السلة بنادى الزمالك أولى مبارياته ببطولة أفريقيا لكرة السلة bal والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوير، حيث تغلب الفريق الأبيض على كوبرا سبورت السودانى بنتيجة 63\80 .

موعد مباراة الزمالك القادمة فى بطولة أفريقيا

ومن المقرر أن يلتقى الزمالك مع كاب تاون الجنوب أفريقي بعد غد الثلاثاء فى الحادية عشرة مساءً، فى ثانى مباريات الأبيض بالبطولة.

مجموعة الزمالك

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بجانب فرق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الأنجولى، وفاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.