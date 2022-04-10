شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يواجه عقوبة الإيقاف وغرامة 20 ألف جنيه بعد الطرد أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عقوبة الإيقاف مباراة وغرامة 20 ألف جنيه، بعد واقعة الطرد فى مباراة فريقه الأخيرة مع المصرى البورسعيدى بالدورى والتي انتهت بخسارة المارد الأحمر بهدف نظيف.

وتنص لائحة العقوبات الخاصة برابطة الأندية هذا الموسم على أنه في حال حصول أحد أفراد الجهاز الفني أو الإداري أو الطبي على بطاقة حمراء، مع عدم الامتثال، على الإيقاف مباراة واحدة وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وكان الحكم محمود عاشور أشهر البطاقة الحمراء في وجه عبد الحفيظ ولكنه لم يمتثل للقرار ولم يغادر الملعب و ظهر مجددا بعد واقعة الطرد داخل الملعب.

وخسر فريق الكرة بالنادى الاهلى أمس بهدف نظيف، أمام نظيره المصرى البورسعيدى فى المباراة التى جرت بين الفريقين باستاد برج العرب، وسجل الهدف لاعب الفريق البورسعيدى هيثم لعيونى.