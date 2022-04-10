شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف سر غياب أحمد عبد القادر عن تشكيل الأهلي أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عن قراره بعدم مشاركة أحمد عبد القادر لاعب الفريق فى التشكيل الأساسي للمارد الأحمر أمام المصرى أمس فى الدورى، والتى خسرها الأحمر بهدف نظيف.

وقال موسيماني، إن أحمد عبد القادر عانى من إصابة عضلية قبل لقاء المصرى، وفضّل الجهاز الفني عدم الدفع به أساسياً حتى لا تتفاقم الإصابة ويفقد الفريق اللاعب فترة طويلة خاصة وأنه من أهم الأوراق للأهلي الفترة الماضية.

وأكد موسيماني أن أحمد عبد القادر صاحب قدرات عالية تؤهله للمشاركة أساسياً، لكن ظروف الإصابة البسيطة التي اشتكى منها قبل ساعات من مباراة المصرى جعلت الجهاز الفنى يُفضّل إبقاء اللاعب على الدكة ومشاركته فى آخر ربع ساعة تقريباً من المباراة.

على صعيد متصل، قال بيتسو موسيماني، إن المباراة كانت ثالث لقاء للأهلي على التوالي في غضون سبعة أيام، حيث لعب الفريق أمام الهلال ثم الاتحاد السكندري ثم أمام المصرى فى بطولة الدورى الممتاز.

وأشار موسيماني إلى أن مباراة المصرى مختلفة وأن الفريق قاتل فى الشوط الثاني، لكنه لم يستطع إدراك التعادل.

وشدد المدير الفني على أن الفريق سيواجه الرجاء المغربي وأنه لحسن الحظ أن المباراة الأولى في القاهرة، وسيلعب بطريقة الأهلي وأسلوب لعبه، وأن الفريق عليه أن يفوز في مباراة الذهاب بربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا قبل السفر إلى المغرب لخوض لقاء الإياب.