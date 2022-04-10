شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسي دولية (9).. عصام عبد الفتاح أيقونة التحكيم المصري في الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، الأمر الذي جعل أسماءهم تلمع في هذه الاتحادات، وتساهم أيضا في تطوير اللعبة بمصر وتساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية مما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة التاسعة من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هو عصام عبد الفتاح أسطورة التحكيم المصري وعضو لجنة الحكاف الرئيسية بالاتحاد الأفريقي وهو واحد من المصريين القلائل الذين وصلوا لهذه المكانة.

ولا تشهد رياح التغيير على لجنة حكام الكاف أي مساس بمكانة عبد الفتاح، وأخرها كان قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتعيين عصام عبد الفتاح عضوا بلجنة حكام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، أو تجديد الثقة فيه بعد اعادة تشكيل اللجنة.

ويشغل عصام عبد الفتاح عدة مناصب رفيعة أخرى منها مسئول التطوير في شمال أفريقيا ومن محاضري الصفوة في الاتحاد الدولي.

وعصام عبد الفتاح هو حكم كرة قدم دولي اعتزل التحكيم عام 2010 بعد بطولة الأمم الأفريقية 2010 ولد في يوم 30 ديسمبر سنة 1965 في محافظة بني سويف ويعمل طيار بالقوات الجوية المصرية، أول مبارة دولية قام بإدارتها كانت عام 2003 بين المغرب وسيراليون، أدار أيضا مبارة كرة القدم بين منتخب أستراليا ومنتخب اليابان عام 2006.

عصام عبد الفتاح كان أحد لاعبى الكرة المتميزين فى الدورى الممتاز بالألمونيوم، ودخل مجال التحكيم ليتألق ويصبح حكمًا دوليًا عام 2002 هو فى سن الـ37 عامًا.