الامارات | محمد أبوجبل: جمهور الزمالك كسر سيارتي.. وهذه حقيقة طلب المليون دولار (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوجبل: جمهور الزمالك كسر سيارتي.. وهذه حقيقة طلب المليون دولار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد حارس المنتخب المصري ونادي الزمالك محمد أبوجبل عن أزمته الأخيرة والمستمرة بشأن تجديد تعاقده مع النادي وأزمته مع جماهير النادي، حيث أوضح الحارس الدولي أنه لم يطلب من نادي الزمالك مليون دولار مقابل تجديد عقده، وأن ما يحدث اجتهادات فقط غير صحيحة، مشيراً إلى أن جمهور الزمالك كسر له سيارته بعد الخسارة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الحارس الدولي في لقاء تلفزيوني بقناة "إم بي سي مصر": "أقسم بالله لم يحدث أنني طلبت مليون دولار لتجديد عقدي مع الزمالك، وعندما انضممت للأبيض، عام 2019 وقعت على بياض، وعندما نظرت لقيمة تعاقدي قيل لي أنني اتفقت على ذلك، وعدوني حال اجتهادي ومشاركتي بشكل أساسي ستتغير القيمة، ومن وقت عودتي للزمالك ألعب بشكل أساسي، كنت أطلب التقدير في هذه النقطة".

وأشار أبوجبل إلى أنه انضم للزمالك وقيل له وقتها أنه الحارس الثالث، ولكنه اجتهد وتفوق على نفسه والظروف المحيطة به ليصل إلى الوضع الحالي، وعن أزمته مع جماهير الأبيض عقب مباراة الوداد المغربي قال أبوجبل: "كنت حزينا بعد مشاهدتي الهجوم والتعليقات على الفيديو المنتشر، والذي لم يظهر بشكل صحيح".

وأوضح الحارس أن جمهور الزمالك كسروا له سيارته بعد المباراة، ووجهوا له السباب بأفظع الألفاظ، وقال: " الجمهور كان يمر بجانبي وفي النهاية أحدهم وقف أمام السيارة، فنزلت له وقلت له حقكم علينا ولا تغضبوا منا ورد علي بالسباب ولم أرد عليه في النهاية، إفريقيا كلها كانت تتحدث عني وبعد أول مباراة أو اثنين مع الزمالك الناس كلها هاجمونني ولا أعرف السبب!".

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