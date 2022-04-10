الامارات | أسطورة الوصل والمنتخب فهد خميس يستكمل برنامجه العلاجي خارج الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة الوصل والمنتخب فهد خميس يستكمل برنامجه العلاجي خارج الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر أسطورة نادي الوصل ومنتخب الإمارات السابق فهد خميس الدولة لاستكمال البرنامج العلاجي الخاص به، عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها في فبراير الماضي. ونشر فهد خميس على حسابه في "تويتر" تغريدة ذكر فيها:"أستودعكم الله أحبتي وإخواني السفر للخارج لمتابعة العلاج لا تحرمونا من دعواتكم"، بينما نشر صورة أثناء توجهه إلى المطار مغادراً الدولة.

وكان نجم الوصل السابق قد تعرض لوعكة صحية في شهر فبراير الماضي، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في دبي، إذ يعد أحد أفضل الهدافين الذين مرّوا على كرة الإمارات سواء مع ناديه الوصل أو من خلال مشواره مع منتخب الإمارات الذي شارك معه في نهائيات كأس العالم في إيطاليا 1990.

واعتزل فهد خميس اللعب بعد مشوار طويل وحافل بالعديد من الإنجازات والبطولات امتدت منذ العام 1980 إلى 1997، وسجل خلال مسيرته الكروية الطويلة 175 هدفاً فيما شارك مع المنتخب في 82 مباراة كان أبرزها مشاركته معه أمام منتخبي كولومبيا ويوغسلافيا في مونديال 90. وأقيم لفهد خميس حفل اعتزال تاريخي في العام 1999 بمشاركة كوكبة من أبرز نجوم الكرة الإماراتية والخليجية والعربية.

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