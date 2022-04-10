الامارات | حكم مصري يتغاضى عن خطأ غريب في مباراة الزمالك (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن حكم مصري يتغاضى عن خطأ غريب في مباراة الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغاضى حكم مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري عن احتساب خطأ غريب في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة لصالح فريق الزمالك ضد حارس مرمى مصر المقاصة محمد مجدي، والغريب أن مساعدي الحكم لم ينتبها إلى الخطأ أيضاً والواضح جداً خاصة لدى المساعد الثاني، حيث خرج الحارس بالخطأ من منطقة الجزاء وهو يمسك الكرة بيده، أثناء سرعته في بناء هجمة جديدة.

وفاز الزمالك على المقاصة بهدف دون في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري، ، أحرزه اللاعب إمام عاشور في الدقيقة 43، ليرفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة، ليتساوى مع الأهلي في نفس الرصيد، وخلال الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الثاني تقدم الحارس محمد مجدي وهو يمسك الكرة بيديه من داخل منطقة الجزاء إلى خارجها، قبل أن يضع الكرة من يده بعدما تجاوز خط منطقة الجزاء.

والغريب أن حكم المباراة ومساعديه لما ينتبها لهذا الخطأ والذي مر دون أي رد فعل من طاقم التحكيم، وهو الخطأ الذي كان يستوجب إشهار البطاقة الصفراء في وجه حارس المقاصة لتعمده الإمساك بالكرة خارج منطقة جزاء فريقه.

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