الامارات | رونالدو يعتذر بعد تحطيم هاتف مشجع يعاني التوحد وفي أول مباراة له.. و"إعلام ليفربول" يدخل على الخط

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعتذر بعد تحطيم هاتف مشجع يعاني التوحد وفي أول مباراة له.. و"إعلام ليفربول" يدخل على الخط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام إنجليزية اليوم، بينها "ديلي ميل" أن نجم مانشستر يونايتد، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتذر من المشجع الصغير لفريق إيفرتون، بعد أن تسبب في تحطيم هاتفه النقال حين كان خارجا من النفق المؤدي إلى غرف الملابس على إثر الخسارة 1-0 من فريق إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال رونالدو من خلال حسابه على "فيس بوك" إنهم لم يشعر بنفسه بسبب الضغط النفسي الكبير من المشجعين عليه وظروف المباراة، فتسبب في تحطيم هاتف المشجع، وقال إنه يعتذر منه ويدعوه إلى رحلة لحضور مباراة لمانشستر يونايتد في استاد "أولد ترافورد" معقل فريق "الشياطين".

في المقابل تكشفت معلومات أكثر عن المشجع، حيث تبين أنه في الـ14 من عمره، ويدعى جايكوب، كما أكدت والدته سارة كيلي التي كانت برفقته خلال المباراة أنه يعاني مرض "التوحد". وما يزيد الوضع سوءا بالنسبة لرونالدو بجانب أنه حطم هاتف ولد صغير ومريض بالتوحد، أنها كانت أول مباراة يحضرها في حياته كما أشارت إلى ذلك والدته. والتي قالت إن رونالدو انتزع من ابنها الهاتف وتسبب في خدش ليده.

وقالت ردا على أن ابنها استفز رونالدو بأن وضع الهاتف أمام وجهه، وأوضحت:" لا لم يضعه أمام وجهه، كان يلوح به، لكنه بالنهاية صبي صغير ويعاني التوحد ورونالدو اعتدى عليه بتصرف لا يليق من نجم عالمي في كرة القدم". والمثير في الأمر أن الحادثة لاقت أضواء إعلامية مكثفة من وسائل إعلام مقربة من نادي ليفربول، بينها موقع "ليفربول إيكو" الذي كان له السبق في إجراء مقابلة صحفية مع والدة الطفل جايكوب، حيث اعتبر متابعون ذلك سعيا من وسائل إعلام محسوبة على ليفربول ومقربة منه، بجانب نجوم سابقون لليفربول على غرار جيمي كالاغر، للنيل من رونالدو، وبالذات من نادي مان يونايتد الغريم التقليدي لليفربول في إنجلترا.

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