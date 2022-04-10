4 أرقام سلبية للأهلي بعد خسارته أمام المصري في الدوري.. وتعليق موسيماني على الخسارة

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى النادي الأهلي هزيمة من المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري الممتاز.

وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 31 في صدارة الدوري العام، وهو نفس رصيد الزمالك الذي يتواجد في المركز الثاني.

وخلفت هذه الهزيمة أرقام سلبية للأهلي رغم استمراره على صدارة ترتيب الدوري العام:

الهزيمة الأولى في الدوري

وخسارة الأهلي هي الأولى في الدوري الممتاز، حيث لم ينجح أي فريق قبل المصري الفوز على الأهلي الذي لعب 12 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل واحدة وتلقى الهزيمة اليوم.

صدارة الدوري في خطر

توقف رصيد الأهلي بالهزيمة من المصري عند النقطة 31، وفي المقابل فاز الغريم التقليدي نادي الزمالك على مصر المقاصة وبالتالي تقاسم القطبين صدارة الدوري، مع مراعاة لعب الفريق الأحمر مباراة أقل.

الهزيمة الأولى للأهلي من 6 سنوات

هزيمة أمس ليست الأولى للأهلي أمام المصري على برج العرب، بل يرجع أخر فوز للفريق البورسعيدي يوم 13 يونيو 2016، ووقتها تلقت شباك الأهلي 3 أهداف مقابل هدف، وبعدها بست سنوات ينجح المصري في تكرار فوزه اليوم ولكن بهدف دون رد.

الخسارة الأولى لموسيماني أمام معين الشعباني

وكان لقاء أمس السبت هو الثالث بين بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي ومعين الشعباني، المدير الفني للمصري، ولم يعرف موسيماني طعم الهزيمة في المباراتين الماضيتين، ليتذوق الجنوب إفريقي الخسارة الأولى من مدرب الترجي التونسي السابق.

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق خاض اليوم ثالث مباراة على التوالي في سبعة أيام، حيث لعب أمام الهلال ثم الاتحاد السكندري واليوم أمام المصري في بطولة الدوري الممتاز.

وأشار موسيماني إلى أن مباراة المصري اليوم مختلفة وأن الفريق قاتل في الشوط الثاني، وأن أحمد عبد القادر كان لديه إصابة، ولذلك لم يدفع به من بداية المباراة اليوم أمام المصري.

وشدد المدير الفني على أن الفريق سيواجه الرجاء المغربي وأنه لحسن الحظ أن المباراة الأولى في القاهرة، وسيلعب بطريقة الأهلي وأسلوب لعبه، وأن الفريق عليه أن يفوز في مباراة الذهاب بربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا قبل السفر إلى المغرب لخوض لقاء الإياب.