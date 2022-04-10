شكرا لقرائتكم خبر عن رقص واحتفالات فى غرفة ملابس المصرى بعد الفوز على الأهلي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت غرفة ملابس النادي المصري احتفالات كبيرة بين اللاعبين والجهاز الفني، بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعت الفريقين أمس باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

وحقق النادي المصري بقيادة معين الشعباني، المدير الفني للفريق، فوزا ثمينا على النادي الأهلي، وسجل هيثم لعياني هدف المصرى فى الدقيقة التاسعة، وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري لـ 13 نقطة جمعها من 13 مباراة ويصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة ويبقي على قمة الدوري.

ويرجع آخر انتصار للفريق البورسعيدي على حساب الأهلي إلى ما قبل 5 سنوات و10 أشهر تقريباً وبالتحديد في 14 يونيو من العام 2016 في المباراة التي جمعت الفريقين بالإسكندرية في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2015-2016، وفاز الفريق البورسعيدي، بنتيجة 2/3، حيث أحرز ثلاثية الأخضر البورسعيدي كل من: موسي داو وأحمد كابوريا ومحمد مسعد، بينما سجل ثنائية الأهلي رمضان صبحى وحسام غالي.

وقدم الأهلي أسوأ مباراة له هذا الموسم، وتعرض لأول خسارة في بطولة الدوري، وتسببت "تخاريف" موسيماني، المدير الفني للأهلي، في خسارة الأحمر في المقام الأول؛ بسبب التشكيل الخطأ الذي بدأ به المباراة وعدم الاعتماد على أكثر من لاعب مُميّز أمثال أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، وإصراره على الدفع ببعض اللاعبين غير الموفقين للغاية الفترة الماضية، أبرزهم بيرسي تاو وأيمن أشرف.