شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يغيب عن الزمالك فى مواجهتى فاركو والاتحاد بعد الطرد أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب المغربى أشرف بن شرقى جناح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن صفوف فريقه فى المواجهتين المقبلتين، بعدما تلقى اللاعب البطاقة الحمراء المباشرة خلال مواجهة مصر المقاصة التى جمعتهما مساء أمس السبت.

وتنص اللوائح على ايقاف اللاعب مباراتين فى حالة تلقيه البطاقة الحمراء المباشرة، الأمر الذى سيؤدى لغياب بن شرقى عن مواجهتى فاركو والاتحاد السكندرى المقبلتين.

وتقام مباراة فاركو يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، فيما تقام مواجهة الاتحاد يوم الثلاثاء الذى يليه على ملعب برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشر.

وواصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محليا مع فيريرا بالفوز للمباراة الثانية على التوالى على مصرالمقاصة بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة ال13 للدورى .

أحرز هدف المباراة إمام عاشور من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل محمد مجدى حارس مرمى المقاصة فى التعامل معها فى الدقيقة 43 من عمر اللقاء ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة فى المركز الثانى بجدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى المتصدر .