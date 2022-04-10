شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط بالأهلى توصى بعودة كهربا وموسيمانى يرفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، توصية لجنة التخطيط بعودة محمود عبد المنعم كهربا المعار لفريق هاتاى سبور التركى للمارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، ويرى موسيمانى أن إعارة كهربا لم تؤثر على الأهلى فنياً فى أرض الملعب، وبالتالى فإن استمراره خارج أسوار التتش هو القرار الصائب.

وكلف مسئولو النادى الأهلى الشئون القانونية بالنادى لدراسة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق المعار للدوري التركى من أجل الوقوف على الخطوة المقبلة، بعد تغريم اللاعب 2 مليون دولار، ويتمسك الأهلى بمساندة اللاعب لاتخاذ خطوات قانونية للطعن على العقوبة، لاسيما أن كهربا تمسك بارتداء الفانلة الحمراء في وقت سابق.

وحصل الزمالك على حكم بتغريم محمود عبد المنعم "كهربا"، بسبب رحيله عن الفريق في 2019 ، وكان كهربا رحل عن الزمالك في صيف 2019 بداعي انتهاء عقده مع الزمالك، وانضم إلى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ومنه إلى الأهلي مطلع 2020.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضي عقوبة ضد كهربا بتغريمه مليوني دولار، بالإضافة إلى نسبة 5% كفوائد على الغرامة، منذ تاريخ الحكم الأول بتاريخ يونيو 2019.

ويتحمل اللاعب ونادي الزمالك مناصفة مصاريف التقاضي، ويلعب كهربا حالياً مع فريق هاتاي سبور التركي معارا من الأهلي.