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قصة صور.. زيزو نجم الزمالك ومستقبل هجوم الفريق

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القاهرة - سامية سيد - أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب الزمالك، واحد من الركائز الأساسية فى الفريق الذين لا غنى عنهم، خاصة أن وجوده يصنع الفارق للفريق الأبيض وغيابه مؤثر بشكل كبير.

وعندما يتواجد زيز فى الملعب يطمئن قلوب الجماهير البيضاء، فى ظل الخبرات التى يتمتع بها اللاعب، وجاءت عودته لقائمة مواجهة مصر المقاصة فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس ضمن مباريات الجولة الـ13 بالدورى لتطفئ كل تكهنات أزمة العقود التى انتشرت بشكل كبير خلال المرحلة الماضية. 

وحرص أحمد زيزو  على الحضور فى ملعب الدفاع الجوى لمؤازرة زملائه بالفريق خلال مواجهة بيراميدز الماضية بعد خروجه من القائمة وقتها بسبب مغادرته المران دون إذن المدرب، ثم التزم بالتدريب مع فريقه وبذل قصارى جهده ليقرر فيريرا عودته لقائمة المباراة.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد سيد زيزو فى الصور التالية :

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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