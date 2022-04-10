شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم لتحديد مصير كيروش وفينجادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا ظهر اليوم لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها موعد مباريات كأس مصر للموسم المنقضى، بعد الاستقرار على استئناف مباريات الكأس للموسم الماضي وعدم إلغائها، كما يناقش المجلس المواعيد المقترحة أيضا لكأس مصر الجديد وموعد إقامته حتى لا يكون هناك تضارب بين مواعيد البطولتين.

ويناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة موقف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من الاستمرار فى قيادة الفراعنة، وإن كانت الموشرات الأقرب هى استمراره مع الفراعنة لفترة جديدة، كما سيتم مناقشة مصير البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة والذي ينتهي تعاقده فى شهر مايو المقبل.

ويعقب اجتماع مجلس الجبلابة حفل إفطار للمجلس مع موظفي اتحاد الكرة بأحد الفنادق وعقد جلسة ودية معهم.

من ناحية أخرى، قررت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز، بعد وصولها لدور الثمانية للبطولة الأفريقية للموسم الجاري. وتقرر تأجيل مباراتي الأهلي أمام إيسترن كومباني وإنبي في الأسبوعين الرابع عشر والخامس عشر، المقرر لهما 12 و19 إبريل الجاري، بعد تأهله لدور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.

كما تقرر تأجيل مباراتي بيراميدز أمام سموحة وفيوتشر في الجولتين الـ14 و15، بعد تأهله لدور الـ8 بالكونفدرالية ، كما تقرر تأجيل مباراتي المصري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولة الـ14 و15 أيضا.