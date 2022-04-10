شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز رمضان صبحى لمواجهة مازيمبى فى ربع نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لتجهيز رمضان صبحى، صانع ألعاب الفريق، من الناحية البدنية والفنية، من أجل العودة للظهور فى مواجهة مازيمبى الكونغولى في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وكان رمضان صبحي انتهى من برنامج التأهيل الطبي بعد الإصابة التى تعرض لها بتجمع دموى بالعظام حول الركبة اليمنى والتى تعرض لها خلال مواجهة الصفاقسي التونسي، بدور مجموعات البطولة وخضع لبرنامج تأهيل بدني وفني تجهيزًا للعودة.

وشارك رمضان صبحى فى التدريبات الجماعية لبيراميدز قبل مواجهة الزمالك التي أقيمت مساء الأربعاء الماضى، إلا أن اللاعب لم يكن جاهزًا من الناحية الفنية، ليتم استبعاده من المواجهة، وكذلك من مواجهة غزل المحلة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، ليحدد إيهاب جلال المدير الفني برنامجا خاصا للاعب من أجل تجهيزه لمواجهة مازيمبى.

وكان بيراميدز تلقى إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن موعد مباراة الفريق أمام مازيمبي، وتقرر أن تقام المباراة في العاشرة مساء 17 أبريل الجاري، باستاد الدفاع الجوي، فيما سيكون لقاء الإياب يوم 24 من نفس الشهر في الكونغو.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني دحان بيدا، ويعاونه الجزائري موكران جوراري المساعد الأول، والجزائري عبد الحق إتشيالي المساعد الثاني، والكاميروني نجوا بلاسي الحكم الرابع من الكاميرون، وحكم الفيديو المغربي عادل زوريق، ومساعد حكم فيديو المغربي فتيحة جرمومي، ويراقب المباراة، توكا جويش من إريتيريا، ومراقب الحكام، إينوك موليفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام مصطفى سالاوي من المغرب، والليبيري أهدي كوامي المنسق الأمني للقاء، والمصري الدكتور محمد سلطان لمراقبة تطبيق إجراءات فيروس كورونا.