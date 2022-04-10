شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الزمالك تدعو زيزو ووالده لعقد جلسة لتعديل بنود العقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق الكروى الأول، ووالده، لعقد جلسة خلال الأيام الحالية بهدف تعديل بنود تعاقده الجديد الذى سبق وأبرمه فى عهد اللجنة السابقة التى كلفت بإدارة شئون النادى، حيث يشمل عقد اللاعب بعض البنود الشاذة التى تجعله يمتلك امتيازات تفوق باقى زملائه بالفريق، وهو ما رفضته الإدارة الحالية وترغب فى تعديل تلك البنود.

وترغب إدارة نادى الزمالك فى تعديل بنود عقد زيزو وبعض اللاعبين الآخرين، أمثال محمود الونش وسيف الدين الجزيرى وأحمد فتوح، دون تعديل قيمة العقد من الناحية المادية، حيث أبلغت الإدارة هؤلاء اللاعبين، وفى مقدمتهم "زيزو"، بضرورة عقد جلسة للتفاوض حول تعديل البنود والشروط الجزائية المنصوص عليها فى عقودهم دون التطرق لأى تعديل من الناحية المادية، ووضعت الإدارة البيضاء أحمد سيد زيزو في مقدمة المطلوب تعديل عقودهم بسبب اشتمال عقده على بنود وصفتها الإدارة بـ"الغريبة" خاصة أنها تمنحه أحقية القيام ببعض الأمور دون انتظار إذن من الجهاز الفني أو الإدارة ما تجعله يحصل على امتيازات لا يحظى بها غيره بالفريق.

وكان البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، قرر استبعاد زيزو من مواجهة بيراميدز التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب الدفاع الجوي، وانتهت بفوز الأبيض بنتيجة 3 / 2، بسبب خروج اللاعب عن النص وعدم التزامه بالتدريبات وتحدثه بطريقة غير لائقة مع أمير مرتضى المشرف على الكرة خلال جلسة جمعتهما في الملعب قبل المباراة وتطرق الحديث خلالها عن المستحقات المتأخرة وتعديل بنود العقود، وهو ما أثار استياء اللاعب ورفضه للمقترح.