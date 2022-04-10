شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى مع سبورتنج فى ثانى جولات بلاى أوف نهائى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الأحد، ثانى جولات بلاى أوف الدور النهائى من دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022 على صالة برج العرب بالإسكندرية.

وتشهد المنافسة على المركزين الأول والثانى بين سبورتنج مع الأهلى ، بينما يتنافس على المركزين الثالث والرابع الصيد مع وادى دجلة، وفى حال فوز كل فريق بمباراة تقام جولة فاصلة غدا الاثنين.

ويحصد اللقب الفريق الفائز بمباراتين، وفى حال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة الاثنين.

توج مؤخرا فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2021/2022 بالفوز على الصيد بنتيجة 3/1 فى ثاني مواجهات بلاى أوف الدون النهائى.

وفاز الأهلى على نظيره الصيد بنتيجة 3/0، فى إطار أولى جولات بلاى أوف الدور النهائى من كأس مصر للموسم المحلى 2021/2022، حيث يحصل الفريق الفائز بمباراتين من تحديد المركزين الأول والثانى على اللقب.