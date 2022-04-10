شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. محمد بركات ينقذ الأهلي من السقوط أمام الزمالك في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، لتعلن تقدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

صاحب هدف اليوم هو محمد بركات نجم الأهلى والمنتخب السابق الذى سجل هدفا فى الوقت القاتل بشباك نادى الزمالك وحرمانه من فوز شرفى على الأهلى فى الدورى موسم 2009 /2010، بعدما حسم المارد الأحمر اللقب لصالحه.

واجه الأهلى غريمه التقليدى الزمالك فى يناير عام 2010، ضمن منافسات الدورى الممتاز، وكان الزمالك متقدما على الأهلى بثلاثة أهداف لهدفين وفى طريقه لحسم المباراة، بعدما وصلت لمراحلها الأخيرة واللعب فى الوقت بدل الضائع، إلا أن محمد بركات استغل خطأ من أحمد غانم وصعق الفريق الأبيض بهدف قاتل ليمنح الأهلى تعادلًا ثمينًا.

بهذا التعادل حافظ محمد بركات على رقمه الفريد الخاص بعدم تعرضه لأى هزيمة فى مباريات القمة أمام الزمالك أثناء ارتدائه قميص الأحمر.