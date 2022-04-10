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ما هي مواعيد مباريات اليوم الأحد؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مواعيد مباريات اليوم الأحد؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

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تقام اليوم الأحد 10 أبريل/ نيسان 2022 عدد من المباريات الهامة، وذلك على جميع الأصعدة سواءً في الوطن العربي أو أوروبا.

 

 

وتتواصل المباريات اليوم في الدوريات الخمس الكبرى، وعلى رأسها والإسباني والإيطالي.

 

كما تلعب اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022، وذلك فيما يخص منطقة الغرب المقامة حاليا في

 

تلعب اليوم 4 مباريات تقام في مستهل الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

 

البداية ستكون بمباراة شباب الأهلي الإماراتي ضد فولاد الإيراني، وفي نفس التوقيت يلتقي نادي سيباهان أصفهان اليراني مع الدحيل القطري.

 

وفي المساء، يواجه الغرافة القطري نظيره أهال التركمانستاني، ويستضيف التعاون السعودي منافسه باختاكور الأوزبكي.

 

وستقام 3 مباريات في نفس التوقيت ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي بيرنلي ضد نوريتش سيتي وليستر سيتي أمام كريستال بالاس ويرينتفورد مع وست هام.

 

وستكون الخاتمة بقمة مباريات اليوم، والتي ستجمع بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب "الاتحاد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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