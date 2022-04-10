ما هي مواعيد مباريات اليوم الأحد؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الأحد 10 أبريل/ نيسان 2022 عدد من المباريات الهامة، وذلك على جميع الأصعدة سواءً في الوطن العربي أو أوروبا.



وتتواصل المباريات اليوم في الدوريات الخمس الكبرى، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي.

كما تلعب اليوم مباريات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022، وذلك فيما يخص منطقة الغرب المقامة حاليا في السعودية

تلعب اليوم 4 مباريات تقام في مستهل الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.

البداية ستكون بمباراة شباب الأهلي الإماراتي ضد فولاد الإيراني، وفي نفس التوقيت يلتقي نادي سيباهان أصفهان اليراني مع الدحيل القطري.

وفي المساء، يواجه الغرافة القطري نظيره أهال التركمانستاني، ويستضيف التعاون السعودي منافسه باختاكور الأوزبكي.

وستقام 3 مباريات في نفس التوقيت ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي بيرنلي ضد نوريتش سيتي وليستر سيتي أمام كريستال بالاس ويرينتفورد مع وست هام.

وستكون الخاتمة بقمة مباريات اليوم، والتي ستجمع بين مانشستر سيتي وليفربول في ملعب "الاتحاد".