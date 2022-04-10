3 وديات تجهز الاتحاد لجولات الحصاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعاود فريق الاتحاد تدريباته الثلاثاء المقبل على ملعبه الرئيس بالنادي بعد أن منح الجهازان الفني والإداري، اللاعبين راحة لمدة أسبوع جاءت عقب الخسارة أمام الفيحاء 0/ 1 في الدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتوصلت إدارة الكرة بالاتفاق مع الجهاز الفني لتنسيق إقامة ثلاثة لقاءات ودية خلال فترة التوقف الحالية لتجهيز اللاعبين لما تبقى من جولات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولن يكون من بين المواجهات الودية الثلاث فرقا سيلتقي بها الاتحاد في الجولات المقبلة من الدوري.

وتم الاتفاق على ملاقاة فريق أبها أولا في 17 أبريل الحالي، ثم مواجهة فريق الحزم في 24 أبريل، على أن يختتم الفريق تجاربه بمواجهة فريق الوحدة من الدرجة الأولى في 28 أبريل.

على صعيد آخر، سيقوم المدافع المصري أحمد حجازي خلال الأسبوع الحالي بإجراء كشوفات طبية للتأكد من سلامته من أي إصابة عضلية بعد أن بدأ المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي في ألمانيا.

وفور التأكد من سلامته سيعود اللاعب إلى جدة للاجتماع مع الجهازين الفني والطبي لمتابعة برنامجه وتحديد موعد دخوله للتدريبات الجماعية ومحاولة تجهيزه خلال فترة التوقف الحالية.

المباريات المتبقية للاتحاد في الدوري:







الجمعة 6 /5: الفتح والاتحاد الجولة الـ26



الأحد 5/15: الاتحاد والهلال الجوبة الـ 27



الجمعة 5/20: الطائي والاتحاد الجولة الـ28



الأربعاء 5/25: الاتفاق الاتحاد الجولة الـ 29



الأحد 5/29: الاتحاد والباطن الجولة الـ30 الأخيرة



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