شكرا لقرائتكم خبر مدرب الشباب: مقاتلونا قادرون على حسم المعارك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف «نحتـرم فريق الجزيرة كثيرا فهو يمتلك لاعبين مميزين، لكني أثق بلاعبي فريقي وفي قدراتهم».
وتابع «لا شك أن الضغط كبير خصوصا مع فترة الصيام في رمضان بالنسبة للاعبين، ولا ننسى أننا نلعب مباراة كل 3 أيام ولا يوجد وقت لإجراء عمليات استشفاء كاملة للاعبين».
وزاد «سندخل للمباراة بعقلية الفوز، فنحن نملك لاعبين مميزيـن ومقاتلين، وهدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية دائما وأنا فخور بلاعبي فريقي».
وأردف «أهنئ جماهير الشباب بالفوز الأول وأشكرهم على دعمهم وحضورهم، كما أشكر الجهازين الإداري والفني وكافة منسوبي النادي على تفانيهم في العمل».
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