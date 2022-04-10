شكرا لقرائتكم خبر الهلال أمام الشارقة.. ثأر وجزائية بعد غياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 153 يوما المدة الفاصلة بين تحقيق الهلال لقب دوري أبطال آسيا، وبين افتتاحية مشوار الدفاع عن البطولة والبحث عن اللقب الخامس فيها.

واستهل الهلال حملة دفاعه عن لقبه بالفوز على الشارقة الإماراتي 2 / 1 أمس الأول، وهي ثالث مواجهة بين الفريقين بعد غياب 18 عاما عن آخر مواجهة بينهما، انتهت في 2004 بذكرى أليمة للهلال الذي خسر أمام الشارقة تحديدا 2 / 5 في لقاء الذهاب بدوري أبطال آسيا.

كما أن مواجهة الجمعة شهدت احتساب ضربة جزاء للهلال نتج عنها الهدف الأول الذي سجله الدولي صالح الشهري في الدقيقة الخامسة من زمن اللقاء، وهي ضربة الجزاء الأولى للهلال بعد أن خاض نسختي 2019 و2021 دون أن تحتسب له أي ضربة جزائية، ونجح في تحقيق اللقبين دونها كحالة نادرة في البطولة.

ويسجل لفريق الهلال أيضا تزعمه فرق آسيا من حيث القيمة السوقية بقيمة وصلت إلى 60 مليون يورو، قابلتها 24 مليون يورو كقيمة سوقية للاعبي الشارقة.

فوز وسط غيابات مؤثرة

جاء فوز الهلال في افتتاحية لقاءاته للمجموعة الأولى وسط غياب 5 عناصر مؤثرة، وهي النيجيري إيغالو والبيروفي اندريه كارليو وسالم الدوسري وعلي البليهي وعبدالله عطيف، وتضاعفت حالات الغياب بخروج صالح الشهري وهيون سو مصابين في لقاء الشارقة.

قطار دياز دون توقف

انتصار الهلال على الشارقة حمل رقم الفوز التاسع منذ عودة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز لقيادة الفريق خلفا للبرتغالي ليوناردو جارديم، الذي تم الاستغناء عنه نتيجة فشله في توظيف الإمكانات العالية للاعبي الفريق الأساسيين والبدلاء.

عودة الثنائي

يستعيد الجهاز الفني للهلال، سالم الدوسري أمام الريان القطري غدا، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب عودة أوديون إيغالو بعد شفائه هو الآخر.

وستقوي عودة الثنائي الفريق بعد أن حافظ على توازنه بفوزه على الشارقة.