شكرا لقرائتكم خبر الشهري.. ثالث هلالي ينتهي موسمه قبل الأوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر بأن موسم مهاجم الهلال والمنتخب الأول لكرة القدم، صالح الشهري قد انتهى نتيجة تعرضه لإصابة ستحول بين عودته للملاعب فيما تبقى من موسم.

وغادر صالح الشهري ملعب مباراة فريقه الهلال أمام الشارقة أمس الأول في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا متأثرا بالإصابة في الدقيقة 33، وشارك عبدالله الحمدان بدلا منه.

وقبل خروجه، تكفل الشهري بتسجيل الهدف الأول للهلال من ضربة جزاء.

وكانت المباراة انتهت بفوز الهلال 2/ 1.

وقد يحتاج الشهري إلى راحة طويلة أو تدخلا جراحيا قبل عودته مجددا للملاعب وبالتالي غيابه عن مباريات فريقه بدوري أبطال آسيا وفي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقد يفقد مكانه أيضا في صف المنتخب الأول الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

وقبل أيام، صدم الهلال بخبر إصابة محترفه البيروفي أندري كاريلو في الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلده في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، وحاجته هو الآخر لفترة غياب تزيد عن الشهرين، وهو ما يعني أيضا انتهاء موسمه مع الهلال.

وقبل خوض أي مباراة رسمية أو ودية بقميص الهلال، انتهى موسم اللاعب الدولي القادم من صفوف الاتحاد، عبد الإله المالكي نتيجة إصابته بقطع في الرباط، أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي أمام نظيره الياباني في المرحلة الحاسمة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

من جهة أخرى، عاود لاعبو الهلال مساء أمس تدريباتهم استعدادا لملاقاة الريان القطري غدا في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022م.

وينتظر أن يستعيد المدير الفني رامون دياز خدمات المهاجم أوديون إيغالو بعد أن غاب عن مباراة الشارقة نتيجة إصابته بإنفلونزا.