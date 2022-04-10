التعاون يطمح لإلحاق باختاكور بالدحيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يخوض التعاون مواجهة ثانية صعبة في المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا والتي تلعب مبارياتها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، عندما يواجه في الـ11:15 نظيره باختاكور الأوزبكي، فيما يسبق لقاء التعاون في الـ8:15، مباراة أخرى لا تقل صعوبة حينما يصطدم سيباهان أصفهان الإيراني بالدحيل القطري.

استهل التعاون مشواره بفوز ثمين عندما تغلب على الدحيل القطري المدجج بالنجوم 2/ 1، ويريد اليوم تأكيد سيره في الاتجاه الصحيح بخطف نقاط باختاكور، لكن المهمة لن تكون سهلة، خاصة وأن باختاكور استهل مشواره بالخسارة أمام سيباهان الإيراني 1/ 3، لذلك سيرمي بكل ثقله من أجل تحقيق الفوز وتعويض الخسارة الأولى.

ويدرك المدير الفني للتعاون جون فان دين بروم صعوبة لقاء اليوم يعد أن حقق الفوز في أول مباراة يقود فيها الفريق، حيث قال عقب مواجهة الدحيل «لا أريد التحدث عن فرص التأهل للدور المقبل الآن لأننا ما زلنا في البداية، على الرغم من أن الانتصار في الجولة الأولى هام وجاء أمام فريق قوي ومرشح للمنافسة بقوة للتأهل عن هذه المجموعة».

وأضاف «أخبرت اللاعبين بضرورة أن نكون إيجابيين وأن يقوم كل لاعب بمهمته بالشكل المطلوب من أجل تحقيق نتائج إيجابية وسنسعى أيضا إلى تحقيق الفوز أمام باختاكور».

ويعتمد التعاون على عدد مميز من اللاعبين إلا أن الكاميروني الدولي ليندر تاوامبا يبدو الأميز والأفضل ففي إحصائيات النجوم خلال الجولة الأولى، برز تاوامبا بجانب مهاجم سيباهان، شهريار موغانلو، وكانا أبرز اللاعبين في هذه الجولة.

ونجح وغانلو في تسحيل هدفين ومرر 24 تمريرة ناجحة وسدد 3 محاولات على المرمى، في حين سجل تاوامبا هدف وصنع آخر لزميله لأدميسلون جونيور ومرر 23 تمريرة ناجحة وسدد محاولتين على المرمى، ليحصل كل منهما على 8.6 نقاط.

ويتصدر سيباهان ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام التعاون، في حين بقي رصيد الدحيل وباختاكور خاليا من النقاط.

الجولة الأولى للمجموعة الرابعة

