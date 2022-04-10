مدرب التعاون: احترام الخصم مفتاح الفوز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المدير الفني لفريق التعاون، الهولندي جون فان دين بروم جاهزية فريقه لمواجهة باختاكور الأوزبكي اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في ثاني مباريات الفريق بالمجموعة الرابعة. وقال دين بروم في المؤتمر الصحفي أمس «باختاكور فريق مميز ويملك أدوات جيدة وباحترامنا له سنحقق المطلوب». وامتدح بروم جمهور التعاون وقال «إنه كان أحد أسباب الانتصار في المباراة الأولى أمام الدحيل»، وأضاف «أتطلع لرؤية الجماهير أمام باختاكور اليوم أيضا». وتابع «فوزنا على الدحيل دافع لنا لمواصلة العمل والبحث عن النقاط الثلاث أمام باختاكور. والفريق لا يعاني من ضعف لياقي وكل الاختبارات والأجهزة التقنية تؤكد ذلك». أما أفضل لاعب في الجولة الأولى، الكاميروني ليندر تاوامبا، فقال «سعداء بالمشاركة في البطولة الآسيوية الأكبر على مستوى الأندية، وسعدنا بالفوز على الدحيل ونطمح لتحقيقه أمام باختاكور، التعاون فريق قوي ويملك عناصر مميزة قادرة على تحقيق الانتصارات، لدينا جمهور مميز يعشق الفريق ويسانده باستمرار وننتظر دعمهم لنا اليوم أيضا كعهدنا بهم».

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