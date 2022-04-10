الجولة الأولى لأبطال آسيا.. مفاجآت وغزارة أهداف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين بمختلف ملاعب ومدن المملكة العربية السعودية، مباريات الجولة الأولى في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، حيث أقيمت 10 مواجهات شهدت منافسة وإثارة كبيرين. وأكدت مباريات الجولة الأولى سعي جميع الفرق المشاركة للمنافسة، حيث غابت النتائج الكبيرة، وكانت الندية عنوان الجولة الأولى. وشهدت قائمة نجوم الجولة، لاعبي التعاون والفيصلي، ليندر تاوامبا، وهشام فايق. كما أن الشباب كان صاحب النتيجة الأكبر بفوزه على مومباي الهندي 3/ 0. أرقام من الجولة الأولى





شهدت تسجيل 27 هدفا في 10 مباريات، وذلك بنسبة 2.7 هدف في المباراة الواحدة



من أصل 10 مباريات انتهت واحدة فقط بالتعادل السلبي (فولاد والغرافة بالمجموعة الثالثة)



4 مباريات بالتعادل، حيث انحصرت التعادلات في المجموعتين الثالثة والخامسة



الانتصار الأكبر حققه الشباب بفوزه على مومباي الهندي 3/ 0



المجموعة الأولى شهدت العدد الأكبر من الأهداف بفوز الريان على الاستقلال الطاجيكي 3/ 2 والهلال على الشارقة 2/ 1



3 فرق فقط حافظت على نظافة شباكها، وهي الشباب وفولاد والغرافة



17 فريقا فشلوا في المحافظة على نظافة شباكهم



العدد الأكبر من الأهداف ولج مرمى باختاكور ومومباي والاستقلال الطاجيكي بواقع 3 أهداف في كل منها



3 لاعبين نجحوا في تسجيل ثنائية، وهم إيفر بانيغا (الشباب) ويوهان بولي (الريان) وشهريار موغانلو (سيباهان)



نجوم الجولة



لاعب سيباهان شهريار موغانلو: سجل هدفين ومرر 24 تمريرة ناجحة وسدد 3 محاولات على المرمى، وحصل على 8.6 نقاط



لاعب التعاون ليندر تاوامبا: سجل هدفا وصنع آخر ومرر 23 تمريرة ناجحة وسدد محاولتين على المرمى، وحصل على 8.6 نقاط



لاعب الريان يوهان بولي: سجل هدفين ومرر 19 كرة ناجحة وسدد 3 محاولات على المرمى



لاعب الفيصلي هشام فايق: سجل هدفا ومرر 83 تمريرة وسدد محاولتين



حارس السد مشعل برشم: 7 تصديات ناجحة خلال المباراة الصعبة أمام ناساف



أبرز مفاجآت الجولة الأولى



نجاح القوة الجوية العراقي في الفوز على الجزيرة الإماراتي



تعادل أهال التركمنستاني 1/1 مع شباب الأهلي دبي في مباراته الأولى بتاريخ البطولة والأولى لأي فريق من تركمانستان



تعادل السد 1/1 مع ناساف الأوزبكي رغم إكماله المباراة بتسعة لاعبين نتيجة طرد لاعبين منه بالبطاقة الحمراء.



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