لقاءان للمرة الأولى في أبطال آسيا بجدة

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وكان اللقاء الأول الذي جرى الخميس الماضي وجمع الغرافة بنظيره فولاد، انتهى بالتعادل السلبي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بينما حضر التعادل الإيجابي (1/1) بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) خلال مباراة أهال وشباب الأهلي الإماراتي، ليحصد كل فريق نقطة وحيدة.
ويستضيف ملعب الجوهرة اللقاء الأول بين شباب الأهلي وفولاد الإيراني، بينما تقام مواجهة الغرافة القطري ضد أهال التركمانستاني على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.
وما يميز اللقاءين أن كل فريق يواجه الآخر للمرة الأولى، حيث لم يسبق أن واجه شباب الأهلي، فولاد الإيراني من قبل، وكذلك الحال في اللقاء الآخر بين الغرافة وأهال.
ويبحث كل عن مفاجأة الآخر وتحقيق الفوز الأول والقفز خطوة مهمة قبل الدخول في الجولات المقبلة.
من دفاتر المجموعة الثالثة
- للنسخة الثالثة على التوالي، يفشل شباب الأهلي في تحقيق الفوز بالجولة الأولى
- واجه الغرافة الفرق الإيرانية بالجولة الأولى مرتين، خسر لقاء وتعادل في آخر
- أصبحت نتيجة 0/0 الأكثر تكرارا لفولاد أمام الفرق القطرية بالجولة الأولى
- أهال التركمنستاني حقق أول نقطة له في البطولة بتعادله 1/1 مع شباب الأهلي
- لقاء شباب الأهلي بفولاد هو الأول في تاريخهما
- مواجهة الغرافة بأهال هي الأولى بين الفريقين
- يبحث أهال عن انتصاره الأول آسيويا
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