لقاءان للمرة الأولى في أبطال آسيا بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن تسيد التعادل مواجهتي المرحلة الأولى بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا والتي تقام مبارياتها بمدينة جدة، تتجدد الإثارة اليوم بمباراتين قويتين، حيث يلتقي في الأولى الساعة الـ8:15، شباب الأهلي دبي، وفولاد خوزستان الإيراني، فيما يلتقي في الـ11:15، الغرافة القطري وأهال التركمنستاني.

وكان اللقاء الأول الذي جرى الخميس الماضي وجمع الغرافة بنظيره فولاد، انتهى بالتعادل السلبي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، بينما حضر التعادل الإيجابي (1/1) بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) خلال مباراة أهال وشباب الأهلي الإماراتي، ليحصد كل فريق نقطة وحيدة.

ويستضيف ملعب الجوهرة اللقاء الأول بين شباب الأهلي وفولاد الإيراني، بينما تقام مواجهة الغرافة القطري ضد أهال التركمانستاني على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

وما يميز اللقاءين أن كل فريق يواجه الآخر للمرة الأولى، حيث لم يسبق أن واجه شباب الأهلي، فولاد الإيراني من قبل، وكذلك الحال في اللقاء الآخر بين الغرافة وأهال.

ويبحث كل عن مفاجأة الآخر وتحقيق الفوز الأول والقفز خطوة مهمة قبل الدخول في الجولات المقبلة.

من دفاتر المجموعة الثالثة

