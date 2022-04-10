شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ضربة جزاء للأهلي أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمي أحمد الشناوي أن كل قرارات حكم مباراة الأهلي والمصري كانت صحيحة، في المواجهة التي خسرها الأهلي بهدف نظيف من المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

وقال الشناوي، في تصريحات على قناة "أون تايم سبورتس1": "كان هناك التحام طبيعي بين مدافع المصري ولاعب الأهلي محمد شريف ولا يوجد ركلة جزاء لصالح المارد الأحمر واستمرار اللعب كان قرارًا صحيحًا من الحكم، وهدف المصري المُلغى كانت به عرقلة لمحمد مجدي أفشة والحكم أطلق صافرته قبل تسجيل الهدف".

وعن المطالبة بركلة جزاء أخرى لصالح الأهلي قال الشناوي: "الخطأ كان من خارج منطقة الجزاء، ولذلك فهو ضربة حرة مباشرة، وبالنسبة لمطالبة المصري بركلة جزاء فيد لاعب الأهلي كانت ملاصقة لجسمه ووضع اللاعب صحيح ولا توجد لمسة يد".

وسجل هيثم لعياني هدف المصري في الدقيقة التاسعة، وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى 13 نقطة جمعها من 13 مباراة ويصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة ويبقي على قمة الدوري.

ورغم الهزيمة، واصل الأهلى تربعه على صدارة الدورى المصرى برصيد 31 نقطة رغم خسارته من المصري البورسعيدى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13، يليه الزمالك في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط، ولكن لعب عدد مباريات أكثر من المارد الأحمر، وذلك بعد فوز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 13.

وجاء بيراميدز في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 29 نقطة بعد الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13، بينما احتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.