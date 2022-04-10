شكرا لقرائتكم خبر عن انتصاران وبطولة دوري الأبطال .. معين الشعباني يرد اعتباره أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، الفوز الثاني له على حساب النادي الأهلي، وذلك بعد قيادته للفريق البورسعيدي للفوز على الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالدوري العام.

ويحظى معين الشعبانى بتاريخ حافل فى مواجهات النادى الأهلي، وذلك عندما كان على رأس الإدارة الفنية لفريق الترجى التونسي، قبل أن يرحل عن الفريق؛ بسبب الهزيمة من الأهلى ويلتحق بالمصري.

فى عام 2018، وفى أجواء درامية، واجه الشعبانى النادى الأحمر فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكانت إدارة النادى التونسى قد أعلنت فى نفس العام تصعيد الشعبانى من مركز المدير المساعد إلى المدير الفنى للفريق بصفة مؤقتة لتعويض رحيل المدرب خالد بن يحيى، وسط شكوك من الجمهور على قدرة المدرب الشاب على إنقاذ موسم "غول أفريقيا".

وفى مقعد المدير الفنى، واجه الشعبانى النادى الأهلى فى 5 مناسبات، فاز فى مباراتين وخسر 3 مباريات جاءت كالتالي:

فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2017/2018

ـ خسر فى مباراة الذهاب بمصر بنتيجة 3/1

ـ فاز فى مباراة العودة بتونس بنتيجة 3/0

ـ توج باللقب على حساب الأهلي

فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020/2021

ـ خسر فى مباراة الذهاب 1/0

ـ خسر فى مباراة الإياب 3/0

مع المصري في الدوري العام بالموسم الجاري

ـ فاز 1/0 في مباراة الدور الأول