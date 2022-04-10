شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل: بيراميدز كان الأفضل وتفوقنا على المحلة رغم طرد جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب إبراهيم عادل، لاعب بيراميدز، سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب المحلة وتسجيله هدف الفوز، موضحا أن الفريق في كل مباراة يسعى للفوز والتقدم ومواصلة المشوار في الدوري، في ظل توالي اللقاءات المحلية والقارية.

أوضح أن فريق المحلة قوي ولعب مباراة جيدة، ولكن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء منذ اللحظة الأولى والأكثر تركيزا، وكان يرغب في الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعويض آخر مباراتين في الدوري بهدف التقدم ومواصلة المسيرة نحو المنافسة على اللقب المحلي.

وأشار إلى أنه حتى بعد طرد أسامة جلال في الشوط الثاني كان بيراميدز الأكثر سيطرة وخطورة، ونجح في تسجيل التقدم وهدف الانتصار الذي منح الفوز والثلاث نقاط.

وانتزع فريق بيراميدز، فوزا ثمينا على حساب نظيره غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وأحرز هدف بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 13 في المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري.