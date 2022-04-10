شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى بعد مباريات السبت 9-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تصدره لجدول هدافى الدورى المصرى برصيد 8 أهداف رغم إهداره لركلة جزاء أمام المقاصة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13.

وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى كالتالى:

أحمد سيد زيزو الزمالك 8

محمد هلال البنك الأهلي 6

مروان حمدي سموحة 6

جوب مابولولو الاتحاد السكندري 6

جون أوكويي إيبوكا إنبي 5

محمد شريف الأهلي 5

محمود وادي بيراميدز 5

بيرسي تاو الأهلي 5

ابراهيم عادل بيراميدز 5

محمد مجدي افشة الأهلي 4

وليد الكرتي بيراميدز 4

صديق أويجولا سموحة 4

كريم الديب الاتحاد السكندري 4

شادي حسين سيراميكا 4

مامادو نياس المقاولون العرب 4

خالد قمر الجونة 4

أقيمت يوم السبت 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث خسر الأهلى أمام المصري البورسعيدى بهدف وفاز الزمالك على المقاصة بهدف وخسر غزل المحلة أمام بيراميدز بهدف.

الأهلى 0 – 1 المصرى

خسر الأهلي بهدف نظيف من المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هيثم لعياني هدف المصري في الدقيقة التاسعة، وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى 13 نقطة جمعها من 13 مباراة ويصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة ويبقي على قمة الدوري.

الزمالك 1 – 0 المقاصة

واصل فريق الزمالك سلسلة نتائجه الرائعة محليا مع فيريرا بالفوز للمباراة الثانية على التوالى على مصرالمقاصة بهدف دون رد فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الكلية الحربية ضمن فاعليات الجولة 13 للدورى .

أحرز هدف المباراة إمام عاشور من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل محمد مجدى حارس مرمى المقاصة فى التعامل معها فى الدقيقة 43 من عمر اللقاء ليرتفع رصيده إلى 31 نقطة فى المركز الثانى بجدول الدورى بفارق الأهداف عن الأهلى المتصدر .

بيراميدز 1 – 0 غزل المحلة

انتزع فريق بيراميدز، فوزا ثمينا على حساب نظيره غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وأحرز هدف بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 13 في المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري

وواصل الأهلى تربعه على صدارة الدورى المصرى برصيد 31 نقطة رغم خسارته من المصري البورسعيدى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 يليه الزمالك في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط، ولكن لعب عدد مباريات أكثر من المارد الأحمر، وذلك بعد فوز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 13.

وجاء بيراميدز في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 29 نقطة بعد الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13، بينما احتل سموحة المركز الرابع برصيد 26 نقطة.