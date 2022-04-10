شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بين حمد إبراهيم ومروان حمدى فى الإسماعيلى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حمد إبراهيم، المدير الفني للنادى الاسماعيلى، اجتماعًا مطولا مع مروان حمدي مهاجم الفريق الشاب لتحفيزه لتقديم مستوى متميز مع عودة مسابقة الدوري، لاسيما أن اللاعب شارك باستمرار فى كل مباريات فريق الشباب لرفع لياقته البدنية وتجهيزه فنياً.

ويتطلع جهاز الدراويش لعقد اجتماعات مستمرة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم علي تقديم أفضل ما لديهم فى التدريبات الجماعية، سعيًا لتواجدهم ضمن تشكيلة الفريق.

وتعاقد الإسماعيلي مع المهاجم الشاب قادمًا من نادى القناة خلال الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أنه لم يحصل على فرصة المشاركة ضمن صفوف الفريق الأول حتى الآن.

من ناحية أخرى، قررت لجنة المسابقات لرابطة الأندية المحترفة تأجيل مواجهة الإسماعيلي ضد المصري البورسعيدي إلى ما بعد مباريات دور ربع نهائي البطولات الأفريقية.

وكانت المباراة ستنطلق الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بمسابقة الدوري الممتاز قبل أن يتم تأجيلها لموعد سيحدد لاحقا.

ومن المعروف أن النادي البورسعيدي سيواجه فريق نهضة البركان المغربي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية بعد أن حل وصيفا عن مجموعته خلفا لمازيمبي الكونغولي.