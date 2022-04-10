شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم طلائع الجيش فى بلاى أوف قبل نهائى كأس رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3 /0 فى إطار أول جولات منافسات بلاى أوف دور قبل نهائى كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022 ليستمر لمدة 3 أيام حال الوصول لمباراة فاصلة.

ويتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى، بينما يلعب الخاسر على المركز الثالث، واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على انطلاق بلاى أوف نهائى دورى الرجال الممتاز 16 أبريل الجارى، ليستمر على مدار 3 أيام فى حال الوصول لمباراة فاصلة.

وتشهد أولى جولات النهائى مواجهة بين الزمالك مع الاتحاد السكندرى لتحديد البطل، والأهلى مع طلائع الجيش لتحديد المركزين الثالث والرابع، قبل أن يلتقيا فى ثانى الجولات فى اليوم التالى.

ويحصل الفريق الفائز بمباراتين من تحديد المركزين الأول والثانى سبورتنج أو الأهلى لقب الدورى والخاسر على المركز الثانى، وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام جولة فاصلة الأربعاء.