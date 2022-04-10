شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: موسيمانى ظلم حسام حسن بنزوله أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عماد متعب نجم النادي الأهلي السابق أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ظلم حسام حسن مهاجم الفريق بنزوله أمام المصري في المباراة التي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

وقال متعب في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس1: "هذه المباراة كانت لا تحتاج حسام حسن، أو كانت تحتاجه من البداية، الدفع باللاعب في الشوط الثاني ظلمه وسط أجواء معقدة مثل مباراة المصري".

وتابع: "حسام حسن يستحق فرصة من بداية المباراة، فكرة مشاركته كلما كان الفريق متأخرا في النتيجة أو في أخر دقائق المباريات تنهي على نفسية اللاعب".

سجل هيثم لعياني هدف المصري في الدقيقة التاسعة، وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى 13 نقطة جمعها من 13 مباراة ويصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة ويبقي على قمة الدوري.

ورغم الهزيمة، واصل الأهلى تربعه على صدارة الدورى المصرى برصيد 31 نقطة رغم خسارته من المصري البورسعيدى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 يليه الزمالك في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط ولكن لعب عدد مباريات أكثر من المارد الأحمر وذلك بعد فوز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 13.

وجاء بيراميدز في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 29 نقطة بعد الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13 بينما احتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.