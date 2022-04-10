شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى السبت 9 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق خاض اليوم ثالث مباراة على التوالي في سبعة أيام، حيث لعب أمام الهلال ثم الاتحاد السكندري وأمام المصري في بطولة الدوري الممتاز.
أيمن أشرف يغيب عن مباراة الأهلي القادمة بالدوري بسبب الإيقاف
تأكد غياب أيمن أشرف، لاعب الأهلي، عن مباراة فريقه القادمة في الدوري المصري، للإيقاف؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء وحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه مساء السبت ضد المصري بالجولة الـ13 من عمر المسابقة المحلية.