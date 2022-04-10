شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى السبت 9 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق خاض اليوم ثالث مباراة على التوالي في سبعة أيام، حيث لعب أمام الهلال ثم الاتحاد السكندري وأمام المصري في بطولة الدوري الممتاز.

أيمن أشرف يغيب عن مباراة الأهلي القادمة بالدوري بسبب الإيقاف