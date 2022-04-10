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أخبار الأهلى السبت 9 / 4 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إن الفريق خاض اليوم ثالث مباراة على التوالي في سبعة أيام، حيث لعب أمام الهلال ثم الاتحاد السكندري وأمام المصري في بطولة الدوري الممتاز.

أيمن أشرف يغيب عن مباراة الأهلي القادمة بالدوري بسبب الإيقاف

تأكد غياب أيمن أشرف، لاعب الأهلي، عن مباراة فريقه القادمة في ، للإيقاف؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء وحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه مساء السبت ضد المصري بالجولة الـ13 من عمر المسابقة المحلية.

 

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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