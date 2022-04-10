شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود نائب رئيس النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على قبول استقالة اللواء مصطفى هدهود نائب الرئيس، والتي تقدم بها اليوم السبت.

وأعلن منصور عبر الموقع الرسمي للنادي أن قبول استقالة مصطفى هدهود جاءت بموافقة المجلس الجماعية، عدا خالد لطيف الذي غاب عن اجتماع اليوم.

وأكد مرتضى منصور أن اللواء مصطفى هدهود تقدم باستقالته من منصبه بعد تأكيده على الخطأ الذي تسبب فيه.

وقال مرتضى إن الاستقالة التي تقدم بها نائب رئيس الزمالك خطوة تحترم منه ونحن جميعا قبلناها ونقدم له الشكر على ما قدمه، وسيظل أحد أبناء القلعة البيضاء.

وأكد رئيس نادى الزمالك أن النادي سيظل قلعة الوطنية والكرامة في الرياضة المصرية.