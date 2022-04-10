شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مرور أكثر من 100 يوم.. المصري يعود لنغمة الانتصارات لأول مرة في 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المصري البورسعيدي أول انتصار له في الدوري في سنة 2022 رغم مرور أكثر من مائة يوم من العام الجاري، حيث غابت الانتصارات عن الفريق البورسعيدي في الدوري، رغم أنه كان يسير بشكل مميز في البطولة الكونفدرالية.

كان آخر فوز للمصري هذا الموسم في الثالث عشر من ديسمبر العام الماضى، حينما فاز على المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

خسر الأهلي بهدف نظيف من المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هيثم لعياني هدف المصري في الدقيقة التاسعة، وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى 13 نقطة جمعها من 13 مباراة ويصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة ويبقي على قمة الدوري.

وقدم الأهلي أسوأ مباراة له هذا الموسم، وتعرض لأول خسارة في بطولة الدوري، وتسببت "تخاريف" موسيماني، المدير الفني للأهلي، في خسارة الأحمر في المقام الأول؛ بسبب التشكيل الخطأ الذي بدأ به المباراة وعدم الاعتماد على أكثر من لاعب مُميّز أمثال أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، وإصراره على الدفع ببعض اللاعبين غير الموفقين للغاية الفترة الماضية، أبرزهم بيرسي تاو وأيمن أشرف.

كما ظهر أكثر من لاعب في الاهلي بمستوى سيئ للغاية، في مقدمتهم أفشة ومعلول ومحمد شريف وميكيسوني والسولية.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلا من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، آليو ديانج، على معلول، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل المصري كلا من: أحمد مسعود وكريم العراقي وياسر حامد وهيثم لعيوني وأحمد شديد قناوي وفريد شوقي وعمرو موسى وإلياس الجلاصي ومحمد جريندو وحسن علي وعمرو مرعي.