شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب عملى واختبارات لحكام منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في إطار خطة التطوير وبرنامج زيارات المناطق، قامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، بزيارة للجنة حكام منطقة القاهرة، وإجراء اختبارات فى قانون كرة القدم وفيديو تيست وأوفسايد تيست للحكام.

كما أقامت اللجنة تدريبا عمليا، بحضور وإشراف الكابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، للوقوف على مستوى حكام المنطقة، ووضع تصنيف فعلى واكتشاف بعض العناصر من الحكام صغار السن للدفع بهم فى المستقبل، وشارك معهم أحمد أبو العلا سكرتير اللجنة، المحاضر خليل حامد، ومن الأعضاء فهيم عمر.