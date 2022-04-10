شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الشباب.. حمد إبراهيم يوافق على مشاركة 7 لاعبين أمام الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي للشباب، قائمة لاعبيه لمواجهة طلائع الجيش مساء الأحد على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن منافسات دوري الجمهورية مواليد 2001.

وشهدت القائمة ضم كل من: كمال السيد حارس المرمي وأحمد أيمن ومحمود البدري وحازم مرسي ومروان حمدي وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي بعد موافقة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمد إبراهيم.

وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم كمال السيد وأحمد مصطفي في حراسة المرمي وأحمد أيمن ومحمود البدري وحازم مرسي وأحمد أشرف الأوزعة ومحسن الحجف وعبد الله السعيد ومحمد البحيري ورامي حاتم وأحمد عبد السميع ومحمود ماهر الجزار ونادر فرج ومحمد وجدي ومحمد زيدان ومروان حمدي وأبو بكر حمزه الجمل وخالد النبريصي وعلاء ياسر وأحمد عبد الوهاب.

ويقود الفريق فنيًا أحمد قناوي مشرفًا وعاطف عبد العزيز مديرًا فنيًا وعلي جمعه وأحمد لطفي مدربين وسيد عزازي مدربًا لحراس المرمي ومحمد صالح إداريًا وباسم فتحي أخصائيًا للعلاج الطبيعي.