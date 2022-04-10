شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 سنوات و10 أشهر.. المصري يتذوق طعم الانتصارات على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق النادي المصري بقيادة معين الشعباني المدير الفني للفريق، فوزاً ثميناً على النادي الأهلي في مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي أقيمت مساء السبت على استاد برج العرب، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدف نظيف، ليستعيد المصري نغمة الانتصارات على الفريق الأحمر بعد غياب طويل.

وسجل هيثم لعياني هدف المصري في الدقيقة التاسعة، وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى 13 نقطة جمعها من 13 مباراة ويصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة ويبقي على قمة الدوري.

ويرجع آخر انتصار للفريق البورسعيدي على حساب الأهلي، إلى ما قبل 5 سنوات و10 أشهر تقريباً وبالتحديد في 14 يونيو من العام 2016 في المباراة التي جمعت الفريقين بالإسكندرية في الدور الأول من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم 2015-2016، وفاز الفريق البورسعيدي، بنتيجة 2/3، حيث أحرز ثلاثية الأخضر البورسعيدي كل من: موسي داو وأحمد كابوريا ومحمد مسعد، بينما سجل ثنائية الأهلي رمضان صبحى وحسام غالي.

وقدم الأهلي أسوأ مباراة له هذا الموسم، وتعرض لأول خسارة في بطولة الدوري، وتسببت "تخاريف" موسيماني، المدير الفني للأهلي، في خسارة الأحمر في المقام الأول؛ بسبب التشكيل الخطأ الذي بدأ به المباراة وعدم الاعتماد على أكثر من لاعب مُميّز أمثال أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، وإصراره على الدفع ببعض اللاعبين غير الموفقين للغاية الفترة الماضية، أبرزهم بيرسي تاو وأيمن أشرف.