شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: المقاصة يقدم كرة صعبة.. و"زيزو" المسدد الأول لركلات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على المقاصة في الدوري، موضحا أن اللقاء كان بمثابة مباراتين مختلفتين، الشوط الأول كان 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، في حين أن الشوط الثاني كان مختلف بعد طرد بن شرقي.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي:" لاعبو الزمالك كانوا أقوياء ذهنيا مع فريق يقدم كرة صعبة وجيد في الكرات العالية، وعانينا في لقاء اليوم مثلما عانينا في المباراة السابقة، والمهم هو تحقيق الفوز خاصة وأن الفريق استكمل اللقاء منقوصا بعد طرد بن شرقي".

وفيما يخص إهدار زيزو لركلة الجزاء قال:"زيزو يلعب ركلات الجزاء بشكل جيد حتى إذا أخفق لكنه مميز فيها وإذا احتسبت لنا ركلات جزاء أخرى سيكون زيزو هو المسدد".

وقال فيريرا :" لا أعلم لماذا نلعب 3 مباريات متتالية وبعدها فترة توقف طويلة، ونحن مجبرون على ذلك، وواجهنا منافسا حصل على فترة راحة طويلة، وسنحاول عمل استشفاء للاعبين استعدادا للمباراة المقبلة".

وأضاف المدير الفني :" الحالة الذهنية لدينا جيدة ونحاول نستمد خطورتنا من الهدف الذي نسعى له، لا يوجد لدي لاعب مفضل، والكل سواسية، وسنفتقد بن شرقي في المباراة المقبلة، ولكننا سنعمل على توفير البديل ونحاول أن تكون فريق قوي ونمتلك لاعبين جاهزين دائما".

وقال فيريرا:" هناك مباريات كثيرة متبقية على نهاية الدوري كي نتحدث عن المنافسة على الدوري، ولكن خسارة الأهلي اليوم تمنحنا دافعا ولكنها لم تضعنا في المركز الأول، وسنرى أفضل طريقة وأفضل شكل خططي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على نظيره المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة يحتل بهم المركز الثاني، في حين يتوقف رصيد الفريق الفيومي عند 9 نقاط يحتل بهم المركز قبل الأخير.