شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: مباراة المقاصة "تكسب ولا تلعب".. وسننافس على لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه المدرب العام لنادى الزمالك، أن تحقيق الفوز على المقاصة والحصول على الثلاث نقاط رغم الظروف التي تعرضنا لها خلال مواجهة المقاصة التي أقيمت بينهما أمس السبت.

وقال أسامة نبيه في تصريحات بعد المباراة على "أون تايم سبورتس": "طرد أشرف بن شرقى في أول 10 دقائق في الشوط الثانى أثر علينا واللاعبين قدموا أداء تكتيكى على أعلى مستوى، ولكن مباراة مصر للمقاصة كانت تتكسب متتلعبش".

وأضاف مدرب الزمالك: "الحالة المعنوية في الفريق عالية عندنا منذ آخر 4 مباريات وقفلنا صفحة إفريقيا والتركيز حاليا على الدوري والكأس، والفوز اليوم ساعدنا على التقدم في جدول الترتيب في ظل النتائج المتغيرة في مباريات الدورى التي ساعدتنا وجاءت في صالحنا".

وأوضح نبيه: "ذكاء فيريرا وصل للاعبين أن لكل لاعب سيكون له دور وفقا للخطة التي نسير بها، والمباريات المقبلة هنحاول نسير وفق الخطة المأمول لها ومنح الفرص للاعبين ومركزين جدا في كل مباراة، خاصة في ظل الثقة والدفعة المعنوية التي يعيشها اللاعبون".