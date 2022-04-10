شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يحتفل بفوز الزمالك على المقاصة: روح جماعية عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب نادي الزمالك، بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على مصر المقاصة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري العام، ونشر زيزو صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام وعلق: روح جماعية عظيمة.



زيزو

ورفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا بعد الانتهاء من مباراة المقاصة في الدوري.

وقرر المدير الفني استئناف الزمالك لتدريباته في الرابعة عصر اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء فاركو المقرر له الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على نظيره المقاصة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.