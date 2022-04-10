شكرا لقرائتكم خبر عن حسن على: فوزنا على الأهلي دفعة قوية قبل مواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى حسن على، لاعب النادي المصري، الفوز الذى حققه فريقه على الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز، لجماهير المصري.

وقال حسن علي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1: "الفوز هدية اللاعبين للجماهير، ولقائد الفريق إسلام صلاح، ونتمنى أن يكون دافعا قويا قبل مواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية.

وأضاف لاعب المصري: "معين الشعباني كلمة السر في تطور مستوايا، دائما يتحدث معي ويثق في قدرات وينصحنى وأتمنى أن أكون على قدر تطلعاته".

سجل هيثم لعياني هدف المصري في الدقيقة التاسعة، وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى 13 نقطة جمعها من 13 مباراة ويصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة ويبقي على قمة الدوري.

ورغم الهزيمة، واصل الأهلى تربعه على صدارة الدورى المصرى برصيد 31 نقطة رغم خسارته من المصري البورسعيدى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 يليه الزمالك في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط، ولكن لعب عدد مباريات أكثر من المارد الأحمر، وذلك بعد فوز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 13.

وجاء بيراميدز في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 29 نقطة، بعد الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13، بينما احتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.