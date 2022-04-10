شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يحقق أول انتصار على الأهلي منذ 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز الأول على الأهلي منذ 6 سنوات، حيث يعود آخر فوز للفريق البورسعيدي على النادي في الثالث عشر من يونيو في عام 2016.

خسر الأهلي بهدف نظيف من المصري خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هيثم لعياني هدف المصري في الدقيقة التاسعة، وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى 13 نقطة جمعها من 13 مباراة ويصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة ويبقي على قمة الدوري.

وقدم الأهلي أسوأ مباراة له هذا الموسم، وتعرض لأول خسارة في بطولة الدوري، وتسببت "تخاريف" موسيماني، المدير الفني للأهلي، في خسارة الأحمر في المقام الأول؛ بسبب التشكيل الخطأ الذي بدأ به المباراة وعدم الاعتماد على أكثر من لاعب مُميّز أمثال أحمد عبد القادر وياسر إبراهيم، وإصراره على الدفع ببعض اللاعبين غير الموفقين للغاية الفترة الماضية، أبرزهم بيرسي تاو وأيمن أشرف.

كما ظهر أكثر من لاعب في الاهلي بمستوى سيئ للغاية، في مقدمتهم أفشة ومعلول ومحمد شريف وميكيسوني والسولية.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلا من: محمد الشناوي، أيمن أشرف، محمد عبد المنعم، عمرو السولية، آليو ديانج، على معلول، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل المصري كلا من: أحمد مسعود وكريم العراقي وياسر حامد وهيثم لعيوني وأحمد شديد قناوي وفريد شوقي وعمرو موسى وإلياس الجلاصي ومحمد جريندو وحسن علي وعمرو مرعي.