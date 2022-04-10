شكرا لقرائتكم خبر عن طه إسماعيل: توقيت هزيمة الأهلي درس قاس لموسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى طه إسماعيل، نجم الأهلى الأسبق، أن هزيمة الأهلي أمام المصري بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز، درس قاس لموسيماني.

وتسأل طه إسماعيل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس1 :"هل خسر الأهلى بسبب الاجهاد أم ان الحمل البدني أقل من المتوقع؟! عموما الهزيمة جاءت في وقت جيد للغاية لأن مباراة الرجاء مهمة وتحتاج مثل هذه الدروس حتى يدخلها الفريق على أفضل وجه".

وتابع الشيخ طه: "الأهلى لم يهدد مرمى المصري سوى مرة وحيدة من تسديدة عمرو السولية، الفريق كان غائب تماما، اللاعبون لم يدخلوا اللقاء على أعلى درجة من التجهيز الفني والنفسي والبدني".

وسجل هيثم لعياني هدف المصري في الدقيقة التاسعة، وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى 13 نقطة جمعها من 13 مباراة ويصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة ويبقي على قمة الدوري.

ورغم الهزيمة، واصل الأهلى تربعه على صدارة الدورى المصرى برصيد 31 نقطة رغم خسارته من المصري البورسعيدى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 يليه الزمالك في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط، ولكن لعب عدد مباريات أكثر من المارد الأحمر وذلك بعد فوز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 13.

وجاء بيراميدز في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 29 نقطة بعد الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13 بينما احتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.