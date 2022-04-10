شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يعلن توقيع عقد البث الفضائي وانتعاش خزينة النادي رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن توقيع النادي لعقد البث الفضائي لقناة الزمالك رسميا.

وقال مرتضى منصور، إن إدارة النادي نجحت في توقيع تجديد عقود بعض المحلات في سور نادي الزمالك وبعض أسطح المحلات، وحصل نادي الزمالك على الشيكات الخاصة بمقدمات العقود التي تم توقيعها اليوم.

كما أعلن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك استقالة اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي اليوم، على خلفية أحداث مباراة الزمالك وسبورتنج في كأس اليد والتي أقيمت أمس.

وكان ”الخليج 365” قد انفرد بخبر استقالة مصطفى هدهود من منصبه اليوم خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الإدارة اليوم.

يذكر أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد دعا المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم الساعة 4 عصرا لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفى هدهود، نائب رئيس النادى، أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر فى كرة اليد.