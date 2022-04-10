شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فتح الله: لا ننظر لنتائج المنافسين وهدفنا المكسب دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمود فتح الله، المدرب العام لفريق نادي بيراميدز، عن فوز فريقه على غزل المحلة بهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن فعاليات الجولة 13 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال فتح الله، فى تصريحات صحفية: "المباراة كانت صعبة أمام فريق محترم مثل المحلة وجهاز فني مميز بقيادة عبد الحميد بسيوني، وصعوبة المباراة أنها جاءت عقب خسارة الزمالك وقبل مباراة مازيمبي".

وأضاف المدرب العام: "ننظر إلى أنفسنا فقط ولا ننظر إلى نتائج المنافسين ونلعب دائما للمكسب؛ لأن نتائج الفرق الأخرى ليست مهمة بالنسبة لنا حال عدم قدرتنا على الفوز".

واختتم فتح الله: "سنلعب للمنافسة على جميع المسابقات التي نشارك بها ونخوض كل مباراة على حدة وهدفنا تحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات المقبلة".

وانتزع فريق بيراميدز فوزا ثمينا على حساب نظيره غزل المحلة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام، وأحرز هدف بيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 29 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 13 في المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدوري.