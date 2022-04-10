شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم لعيونى: أهدى هدفى فى الأهلى لوالدتى وانتصرنا على فريق كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يثق هيثم لعيوني مهاجم النادي المصري البورسعيدي في أهمية توقيت الفوز الذى حققه فريقه على النادي الأهلي بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت.

وقال لعيوني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس1: "أهدى هدفي في الأهلي لوالدتي واسرتي بالكامل، هذا أول أهدافي، ومن حسن حظى أنه جاء في فريق كبير مثل الأهلي".

وتابع لعيوني: "أجيد ضربات الراس، وأتدرب عليها كثيرا، مباراة اليوم كانت صعبة نعرف قيمة المنافسة ولعبنا مباراة جيدة من الناحية التكتيكية ومن حسن الحظ أننا فزنا قبل الانتقال للمنافسة على الكونفدرالية".

سجل هيثم لعياني هدف المصري في الدقيقة التاسعة، وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد المصري إلى 13 نقطة جمعها من 13 مباراة ويصعد للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة ويبقي على قمة الدوري.

ورغم الهزيمة، واصل الأهلى تربعه على صدارة الدورى المصرى برصيد 31 نقطة رغم خسارته من المصري البورسعيدى بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 13 يليه الزمالك في المركز الثانى بذات الرصيد من النقاط ولكن لعب عدد مباريات أكثر من المارد الأحمر وذلك بعد فوز الفريق الأبيض على المقاصة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة 13.

وجاء بيراميدز في المركز الثالث بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 29 نقطة بعد الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 13 بينما احتل سموحة المركز الرابع برصيد 23 نقطة.